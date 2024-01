Recrutadores de facção são alvos de operação

Núcleo possuía esquema elaborado para organizar a inscrição dos novos membros e “apadrinhamentos”

Uma operação policial em Macapá cumpriu oito mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (19), contra o núcleo responsável pelo recrutamento de novos integrantes para uma organização criminosa no Amapá. Sete dos mandados foram executados dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá (Iapen) e um no bairro São Lázaro, na zona norte da capital.

A ação foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (Ficco/AP) e contou com a participação do Canil do Bope nas buscas realizadas no Iapen. A força tarefa é composta por Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil (PC), Polícia Militar (PM), Polícia Penal (PP) e Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp).

A investigação teve início com base informações obtidas pelo próprio Iapen, após revista em um dos pavilhões do presídio. A força tarefa conseguiu identificar um núcleo responsável pelo recrutamento de novos integrantes para pertencer à facção criminosa com forte atuação no tráfico de drogas no Amapá, além de influenciar diversos crimes violentos em todo o estado.

O núcleo tinha como principal objetivo o recrutamento de pessoas que já estavam cumprindo pena e possuía um esquema elaborado para organizar a inscrição dos novos membros e seus respectivos “apadrinhamentos”. Além do cadastro de novos integrantes, os investigados são suspeitos de coordenar o tráfico de drogas e a comercialização de armas de fogo em Macapá e região metropolitana.

Os indivíduos alvos da operação podem responder pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e de armas, cujas penas podem superar os 30 anos de reclusão, mais pagamento de multa.