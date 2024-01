Réveillon da Beira Rio concentra multidão com shows de Leonardo e Ana Castela

Virada aconteceu no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

Os shows nacionais do Réveillon Beira Rio, promovido pelo Governo do Amapá, concentraram milhares de pessoas às margens do Rio Amazonas.

A festa da virada ocorreu no anfiteatro da Fortaleza de São José, às margens do Rio Amazonas, com apresentação de artistas como Leonardo, Ana Castela. A estimativa de público para o local, que ficou completamente tomado, é de aproximadamente 150 mil pessoas, mas durante toda duração do evento, estima-se que 200 mil pessoas tenham passado pelo local.

A festa começou às 20h. Quem foi ao anfiteatro da Fortaleza de São José celebrou a virada de ano ao som de grandes artistas do cenário nacional, como Leonardo, Ana Castela e Zé Vaqueiro. Outra grande atração foi o show piromusical, que iluminou o céu da orla por mais de 10 min.

Entre as atrações que abrilhantaram a festa, esteve o show “Violivoz’, a apresentação da dupla nordestina Chico César e Geraldo Azevedo, dois ícones da música popular brasileira. Sucessos como ‘Dona da minha cabeça’, ‘Deus me proteja’, ‘Moça bonita’, ‘Pensar em Você’ e ‘Dia Branco’, contagiaram os presentes.

O público também vibrou ao som das escolas de samba, em um aquecimento para as festividades do Carnaval amapaense.