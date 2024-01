Chegamos ao capítulo 39 de Isaías

É muito difícil guardarmos segredo sobre coisas boas que ocorrem conosco. O desejo de compartilhar as ótimas novidades e conquistas é natural, apesar de existirem os que discordam disso. Em Isaías 39, entendemos que é muito bom compartilharmos as maravilhas e milagres que Deus faz em nossas vidas. Tenha um feliz ano novo, com o nosso Senhor Jesus!