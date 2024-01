Chegamos ao fim do livro de Isaías com uma grande flexão

Compartilhamentos

Por causa dos milagres falsos, que sempre existiram, muitos deixam de acreditar nos milagres verdadeiros. O Deus do passado é o mesmo do presente, e seu poder não diminuiu. A pergunta sobre onde está o Deus dos milagres não é nova. Veja o que o profeta Isaías escreveu no último capítulo de seu livro e tenha uma ótima quinta-feira (25) com o nosso Senhor Jesus!