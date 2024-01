Segundo envolvido em execução brutal em Santana é preso

Suspeito teria participado em dezembro da invasão e assassinato a trios de um homem no Centro da cidade

Um segundo envolvido na execução de Maurício Machado Ferreira, de 40 anos, homem executado dentro de sua casa em Santana na frente de crianças em dezembro, foi preso pela Polícia Civil no município onde o crime bárbaro ocorreu.

O mandado de prisão contra o criminoso, de 23 anos e que não teve a identidade revelada, ocorreu na quinta-feira (18), em via pública na Área Portuária de Santana, conhecida como Baixada do Ambrósio (área de ponte).

De acordo com o delegado Rogério Campos, titular da 1ª DPS, essa é a segunda prisão de um total de quatro indivíduos investigados pelo homicídio. O primeiro investigado foi preso no último dia 12 deste mês.

De família tradicional de Santana, Maurício Machado Ferreira foi executado pelo bando que invadiu a sua casa, no bairro central, no começo da noite do dia 29 de dezembro de 2023. O caso viralizou com o vídeo de uma câmera de segurança da residência mostrando o momento em que o bando invade o local e executa a vítima na presença de duas crianças. Uma delas chegou ser chutada por um dos criminosos.

Outros dois indivíduos investigados, que estão com mandados de prisão em aberto, continuam foragidos. A Polícia Civil pede que quem tiver informações que possa auxiliar na localização dos foragidos pode entrar em contato através do disque-denúncia da 1ª DPS: (96) 99181-7556. O sigilo é garantido.

O homem preso será encaminhado à audiência de custódia.