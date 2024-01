Soja e milho alavancam movimento recorde no Porto de Santana

Commodities agrícolas representam mais de 80% do movimentado no Porto em 2023

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Porto Organizado de Santana, administrado pela Companhia Docas de Santana, encerrou o ano de 2023 com um crescimento expressivo, atingindo o maior nível de atividade dos últimos 9 anos. A movimentação total registrou um aumento de 48,1% em relação a 2022, totalizando 3,6 milhões de toneladas de cargas.

Entre os destaques, os granéis sólidos, especialmente os de origem vegetal, desempenharam um papel significativo no crescimento, com uma expansão de 49,7% em 2023. Cargas como soja, milho, farelo de soja e cavaco de madeira (eucalipto) foram responsáveis por 82,2% do total movimentado.

Ao longo do ano, o Porto de Santana realizou 463 operações com barcaças, focadas em desembarque e transbordo de cargas, alcançando 995,801 mil toneladas movimentadas. Destacam-se as principais cargas recebidas, como milho em grãos (489.689 t), soja em grãos (382.236 t) e farelo de soja (111.513 t).

Além do recorde de movimentação, os dados históricos indicam uma diversificação e mudança no perfil de cargas, consolidando operações com granéis agrícolas, somando-se às atividades já estabelecidas de cavaco de madeira. Isso abre espaço para outras operações, incluindo granéis minerais e carga geral.