Sonar da Marinha encontra empilhadeira a 32 metros de profundidade

Equipamento despencou de uma balsa e mergulhou no Rio Amazonas junto com o operador Renan Lobato

Por OLHO DE BOTO

A empilhadeira que caiu dentro do rio Amazonas ao despencar de uma balsa na Companhia Docas de Santana, na tarde terça-feira (16), foi encontrada pelo sonar de um barco da Marinha. O equipamento estaria a 32 metros de profundidade, segundo informaram policiais do 4º Batalhão da PM, que acompanharam a ocorrência.

O acidente ocorreu por volta das 16h30. O operador, que não teve tempo de soltar o cinto, continua desaparecido. Ele foi identificado como Renan da Silva Lobato, de 30 anos.

Equipes da Marinha, Guarda Portuária e do Corpo de Bombeiros foram até o local do acidente e iniciaram as buscas.

A Companhia Docas de Santana, que na semana passada anunciou a otimização das operações para atender dois navios ao mesmo tempo, ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Mais cedo, o Portal SN divulgou um vídeo que mostra relato de uma testemunha que afirmou ter presenciado o momento em que a empilhadeira despencou no rio com “grande velocidade”.

No fim da tarde, parentes de Renan estiveram no local acompanhando os trabalhos para localizar o trabalhador.