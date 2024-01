Suspeito de roubos é morto por atirador desconhecido

Crime ocorreu na zona sul de Macapá. Marciclei Costa de Lima, tinha 18 anos e era conhecido como Teco.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem apontado como autor de uma série de roubos foi morto por um atirador desconhecido logo após tentar assaltar uma família que estava reunida em frente de casa, por volta de 19h de terça-feira (2), na zona sul de Macapá.

O suspeito estava em fuga e ainda empunhava a arma usada contra as vítimas quando foi atingido por um disparo que atravessou a cabeça. O homicídio ocorreu na Rua Netuno, nas proximidades da tentativa do roubo, na divisa dos Bairros Congós e Zerão.

O subtenente Tércio Cid, do 1º Batalhão, contou que chegou a ouvir o barulho do tiro durante patrulhamento pela 7ª Avenida do Bairro Congós, momento em que se aproximou do local e avistou o suspeito caído em via pública, com uma arma de fogo ao lado do corpo e cercado por vários curiosos.

Marciclei Costa de Lima, tinha 18 anos e era conhecido como Teco. Ele foi socorrido ao Hospital de Emergências pelo Samu, mas não resistiu à gravidade do ferimento. O óbito foi confirmado às 23h.

Na cena do crime, a polícia constatou que pelo menos duas pessoas reconheceram o suspeito e disseram ter sido vítimas dele.

Um outro roubo atribuído a ‘Teco’, ocorreu no último dia 30 e o alvo foi uma farmácia localizada no Bairro Congós. A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Não foi revelado o que foi levado do local, mas nas imagens é possível ver que ele estava armado e com um boné semelhante ao que usava quando foi baleado.

Buscas foram feitas pelo atirador, mas ele não foi encontrado. O caso agora será investigado pela Delegacia de Homicídios.