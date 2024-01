Tiro acidental atinge as duas pernas de agricultor que é resgatado às pressas

IGARAPÉ DO LAGO

IGARAPÉ DO LAGO

Marcionei Picanço da Silva, de 54 anos, deixou arma cair e teve fratura exposta

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um agricultor da comunidade do Igarapé do Lago, zona rural de Santana, teve as duas pernas atingidas por um disparo acidental de uma espingarda calibre 12 e precisou ser socorrido pelo Grupo Tático Aéreo (GTA) até a capital amapaense.

De acordo com o capitão Bryan Fonseca, do GTA, o resgate ocorreu na manhã de hoje (29), logo após o incidente que se deu por volta das 8h.

Ao chegar em Macapá, o agricultor foi levado em uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar ao Hospital de Emergência da capital.

Marcionei Picanço da Silva, de 54 anos, segurava a arma quando ela caiu no chão e disparou. O tiro provocou fratura exposta e ele vai ter que passar por procedimentos cirúrgicos.