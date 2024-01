“Trabalho infantil é um dos grandes desafios”, diz nova conselheira tutelar

Novos conselheiros do município que fica a 17 km de Macapá terão a missão de combater problemas antigos

Por JONHWENE SILVA/De Santana

O novo colegiado de conselheiros tutelares do município de Santana terá uma missão nada fácil. Velhos problemas como: conflitos familiares, maus tratos e até trabalho infantil, continuam sendo registrados na cidade que fica a 17 km de Macapá. Dos cinco integrantes, apenas um retornou ao cargo na cerimônia de posse, no último dia 10.

Além dos problemas evidenciados, algumas situações ainda dificultam as ações dos conselheiros nos próximos quatro anos, principalmente em relação as atribuições do órgão e as distorções da sua função.

“A conscientização da população tem sido ainda uma dificuldade, pois muitos ainda confundem as atribuições do conselho tutelar. Há distorções e até em quem é o responsável pela aplicação de medidas em relação aos conflitos”, destacou Maria Nogueira, única conselheira tutelar reeleita.

Continuam sendo problemas, conflitos familiares envolvendo crianças e adolescentes e maus tratos de menores, que são os grandes desafios do novo colegiado. Segundo Alba Góes, presidente do conselho tutelar e que está em seu primeiro mandato, ainda é uma preocupação o trabalho infantil.

“Ainda temos visto, muitas crianças, principalmente na Área Portuária, em frente a supermercados e sinais, que estão em situação de trabalho”, destacou.

De acordo com Alba Góes, é fundamental conhecer a realidade das famílias desestruturadas, suas necessidades e principais dilemas que afetam no desenvolvimento de crianças e adolescentes.

“A gente tem percebido que ainda há muitas crianças em pontos de ônibus e até mesmo fora da escola. Vamos priorizar também estar mais próximo da comunidade em ações. É importante conhecermos a realidade de cada família e das crianças e nos aproximarmos mais”, finalizou.