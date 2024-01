Traficante e irmãs são presos durante operação

'Tenebroso' chega à delegacia. Ele e duas mulheres foram presos por tráfico durante operação da PC do Amapá

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá deflagrou, na manhã deste sábado (20), a Operação Anubis (Deus egípcio da morte). Foram presos um homem e duas mulheres por tráfico de drogas na zona norte de Macapá.

As prisões ocorreram durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça do Amapá, cumprido pelo delegado Sandro Torrinha, titular da 7ª DP do Novo Horizonte. Equipes da DRACO e canil da PC deram apoio.

Na casa onde os investigados estavam, localizada no Bairro Amazonas, foram encontrados R$ 292,00 em espécie, 92 porções de crack e 27 de maconha.

Segundo Torrinha, na chegada da polícia ao local, o investigado Ivan Teixeira Correa, de 38 anos, conhecido como “Tenebroso”, se agarrou a uma criança, filha dele, com medo dos policiais. A menina tem três anos.

Sem chance de fuga, ele se entregou e agora está à disposição da Justiça.

De acordo com o delegado, Tenebroso é membro de uma facção, atua no tráfico de drogas e é investigado por encomendar homicídios.

“Ele é bem atuante. Foram presas com ele duas irmãs por associação ao tráfico. Ele se uniu para comercializar nesse local. Além da droga, o dinheiro bem trocado caracteriza o comércio”, explicou Sandro Torrinha.

O delegado acredita que a justiça determinará (em audiência de custódia) o encaminhamento de Tenebroso para o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), em função do histórico criminoso dele.