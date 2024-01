Traficante foragido se esconde em residência e morre em confronto

Márcio Medeiros Rocha, o "Da Nyke", também teve envolvimento em tripla tentativa de homicídio

Por OLHO DE BOTO

Um foragido que integrava uma facção criminosa morreu em tiroteio com policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), na noite deste sábado (27), no Bairro Pantanal, na zona norte de Macapá.

Márcio Medeiros Rocha, o “Da Nyke”, de 29 anos, possuía uma sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas e era procurado por envolvimento em uma tripla tentativa de homicídio ocorrida no dia 27 de outubro do ano passado, conforme o mandado de prisão expedido pela Vara Única de Ferreira Gomes, válido até 2033.

A informação repassada à polícia indicava que Márcio Gordo, como também era conhecido, estaria comercializando drogas e ameaçando com arma de fogo algumas pessoas que transitavam pela Avenida Nicolau Libório.

Na chegada ao local, com apoio de uma equipe de rádio-patrulha do 6º Batalhão, o oficial do BPTran, tenente Adervan, relatou que o suspeito desobedeceu ordens de abordagem e se abrigou em uma residência. De lá, passou a disparar contra os militares e acabou morrendo no revide. O óbito foi confirmado no local pelo Samu.

Além da arma usada por Márcio Gordo contra a polícia, foram apreendidos um celular, balança de precisão e uma porção de droga.