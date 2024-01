Ueap vai ofertar pela primeira vez curso de Direito

Processo Seletivo aceitará notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das provas de 2022 e 2023

CAROLINA MACHADO

Pela primeira vez a Universidade do Estado do Amapá (Ueap) vai oferecer o curso de graduação em Direito. O processo seletivo oferece 50 vagas para o turno da tarde. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 17 de fevereiro no site http://processoseletivo.ueap.edu.br/?p=detalhes&cod=449

De acordo com a reitora da Ueap, Kátia Paulino, a implantação do curso de Direito foi feita com base no relatório de um estudo de viabilidade para implantação. O estudo apontou que o Amapá se encontra no 18º lugar entre os estados em relação ao índice de advogados por habitantes, tendo 265 habitantes por advogado, enquanto que o Distrito Federal possui 73 habitantes por advogado, por exemplo.

“Esse estudo contou com a colaboração da Ordem dos Advogados do Brasil, da Procuradoria Geral do Estado e de outros órgãos. Então a gente sabe que a carência é grande principalmente para públicos específicos como as populações tradicionais, as populações ribeirinhas, quilombolas. Então o foco principal do nosso curso é intensificar as ações de direitos humanos por meio desse curso”, afirmou a reitora.

O PS 2024 aceita notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das provas de 2022 e 2023. No total, são oferecidas 760 vagas para os 18 cursos da instituição.

Dentre os cursos estão os de Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Bacharel em Direito, Licenciatura em Ciências Naturais, Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa, Licenciatura em Letras – Língua Inglesa, Licenciatura em Letras – Língua Espanhola, Licenciatura em Letras – Língua Francesa, Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Música, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Química, Tecnologia em Design e Engenharia Agronômica.

A previsão de resultado é o dia 13 de março e o início das aulas está programado para acontecer no dia 15 de abril.