Vacinação contra covid e gripe ocorre na zona norte neste sábado

Com o aumento do número de pacientes com síndromes gripais procurando atendimento nas unidades de saúde de Macapá, a prefeitura está organizando, neste sábado (13), uma ação itinerante de vacinação em pontos estratégicos da capital.

A imunização será no Atacadão, localizado na Avenida Airton Senna, no Bairro Boné Azul, de 15h às 20h30. As doses oferecidas serão influenza, rotina, covid adulto e infantil além da dose de reforço, bivalente.

Para ser vacinado, é necessário levar documento oficial com foto, cartão do SUS e cartão de vacinação.

A ação de imunização é destinada, sobretudo, aos grupos prioritários das vacinas contra a influenza e a bivalente, que protege contra covid-19. Veja esses grupos:

Influenza

Crianças de 6 meses até 6 anos

Gestantes

Puérperas

Povos indígenas

Pessoas com comorbidades

Trabalhadores da saúde

Idosos acima de 60 anos

Profissionais da educação

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

Pessoas com deficiências

Profissionais das forças de segurança, salvamento e forças armadas

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte coletivo

Trabalhadores portuários

Funcionários do sistema prisional

Bivalente

Pessoas a partir de 60 anos

Imunossuprimida maior de 12 anos.