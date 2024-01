Ventania destelha casas e derruba árvores em Oiapoque

Forte ventania atingiu o município, a 580 km de Macapá, na manhã desta segunda-feira (15)

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Moradores do município de Oiapoque, na fronteira norte do Amapá, vivenciaram uma forte ventania que destelhou residências e derrubou árvores durante a chuva na manhã desta segunda-feira (15). Ainda não há confirmação de quantas casas foram atingidas.

Assista.

Surpresos e com celulares em mãos, pessoas se reuniram na região central do município, na esquina da Rua Lélio Silva e Avenida Barão do Rio Branco, para observar a força do vento que foi capaz de arremessar tampas de caixas d’água acima das árvores e postes.

Foi neste momento que uma residência próxima ao prédio da Polícia Federal tem as telhas metálicas suspendidas e jogadas contra a fiação viva dos postes, que entram em curto e disparam faíscas.

Em outra região, um homem caminha por uma rua e mostra diversas casas e veículos atingidos pelas telhas, bem como fiação caída atravessando a via e outros destroços de telhados. É possível notar um rastro de destruição. Outro vídeo exibe uma rua completamente fechada por árvore caída de um lote residencial.

Um acampamento de trabalhadores também foi atingido pela ventania e perdeu a cobertura de metal. “Foi muito rápido, o vento destruiu todo o telhado, eu vi telha voar até o outro lado”, comentou um morador.

Ao Portal SelesNafes.com, o comandante do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Alexandre Veríssimo, informou que uma equipe foi enviada ao local para avaliar os danos, checar se há vítimas e quantificar o número de famílias atingidas pela ocorrência.