Vigas da Sérgio Arruda começarão a ser instaladas

Por IAGO FONSECA

Quem passa pela região onde antes estava a Ponte Sérgio Arruda, na zona norte de Macapá, pode pensar que a obra está parada, já que a movimentação de máquinas pesadas foi reduzida após a conclusão da demolição em dezembro. Entretanto, no centro da cidade, em um canteiro de obras instalado na Praça do Barão, ‘descansam’ as vigas da nova estrutura de mobilidade, que serão instaladas ainda no início de janeiro.

As 27 vigas longarinas que farão parte da estrutura horizontal da ponte foram moldadas em meados de dezembro e passaram pelo processo de finalização, com a cura do concreto para fortalecer as estruturas, segundo a secretaria de obras de Macapá.

Com um guindaste, as peças serão içadas para serem transportadas até o Canal do Jandiá, até a segunda-feira (8).

“O vão é muito grande e não tinha como confeccionar de um tamanho só, então são peças de 12 e 16 metros que serão instaladas em nove fileiras. Toda a área do canal já foi limpa e aguarda as vigas. O prazo para conclusão permanece de 120 dias a partir da demolição da ponte”, explicou Cássio Cruz, secretário municipal de obras.

Porém, enquanto a área da ponte permanece fechada, a falta de movimento preocupa comerciantes das redondezas, que viram o movimento cair após o início da demolição da antiga estrutura, construída há 20 anos.

É o caso de Jelso Monteiro, de 20 anos, que atua na reforma e venda de faróis e parachoque de veículos. Ele viu a demanda pelos serviços caírem em duas semanas.

“Paravam direto aqui, mas depois que fechou a ponte não vem mais ninguém. Espero que quando reabrir a ponte melhore, já que vai ser mão dupla vai melhorar e movimento para nós”, comentou o vendedor.

Ponte Sérgio Arruda

Artéria da zona norte de Macapá, a antiga Ponte Sérgio Arruda recebeu as primeiras perfurações em 24 de novembro e foi totalmente demolida em 14 de dezembro de 2023. Alvo de memes e críticas, a ponte passou diversos reparos até a decisão pela construção de uma nova estrutura em 2022.

A obra é realizada com investimento de mais de R$ 15 milhões, em emendas federais do senador Davi Alcolumbre e deputado federal Vinícius Gurgel, e tesouro municipal.

A nova ponte Sérgio Arruda contará com três pistas no sentido zona norte e uma no sentido centro, bem como faixa exclusiva para ônibus, ciclofaixa, calçadas com acessibilidade, guarda-corpo e sistemas de drenagem urbana.