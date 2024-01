Vistoria no Sambódromo define estratégia de segurança para o desfile

Visita técnica também acompanhou andamento das obras de revitalização do espaço que receberá as escolas de samba nos dias 9 e 10/2

Da REDAÇÃO

Uma vistoria foi realizada no Sambódromo de Macapá nesta segunda-feira (22) para avaliar estratégias de segurança durante o desfile das escolas de samba, que acontecerá nos dias 9 e 10 de fevereiro no local. Estiveram presentes na visita técnica representantes dos órgãos de defesa, da comissão de carnaval do Estado e da Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap).

No encontro, também foi verificado o andamento das obras de revitalização no Sambódromo. A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinf) executa serviços como reparos no sistema elétrico e hidráulico, reforma de banheiros, pintura de muretas e limpeza, além da instalação de parapeito e impermeabilizadores, que vão assegurar maior vida útil ao prédio. O trabalho está previsto para ser concluído até 2 de fevereiro.

De acordo com a secretária de Estado da Cultura e membro da comissão, Clícia Vieira Di Miceli, a iniciativa teve objetivo de pensar quais as ações que serão realizadas para garantir o bem-estar da população no período do evento, tanto para o brincante das 10 agremiações carnavalescas que vão passar pela avenida Ivaldo Veras, quanto o que vai apreciar e acompanhar nas arquibancadas. Além dos trabalhadores que estarão presentes.

“É importante delimitar a área para os empreendedores, parte importante da atividade econômica, motivada por esse evento tão significativo no calendário amapaense, que é o Carnaval. Então estamos procurando mapear todo o espaço, organizar da melhor maneira para receber a população e todos que vão participar deste grande evento com total segurança e tranquilidade”, destacou a secretária.