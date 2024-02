A arte de ouvir

Chegamos a Jeremias 6

Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Israel também não queria ouvir o que Deus tinha para falar por meio do profeta Jeremias, porque não eram as mensagens que eles esperavam. Temos que tomar cuidado com as palavras e conselhos que podem ser apenas paliativos para os nossos problemas. O verdadeiro amigo sempre vai falar o que é mais importante para você. Veja a meditação bíblica com base no capítulo 6 de Jeremias, e tenha um feliz sábado (3), com o nosso Senhor Jesus!