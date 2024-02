Veja a análise de Jeremias 21

Quando erramos o caminho traçado pelo GPS, o aplicativo nos redireciona a outra rota, só que mais longa. No entanto, ele nos levará ao nosso destino. No capítulo 21 de Jeremias, vemos que o povo de Israel tinha tomado decisões e caminhos errados, que o acabaram levando para um cativeiro que duraria 70 anos, ou seja, uma rota mais longa e dolorosa. Veja a análise e tenha um ótimo domingo (18) com o nosso Senhor Jesus!