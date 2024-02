A origem do ‘Tu Fucu Pra Mim’, bloco que completa 15 anos de folia

Agremiação realizará grande festa no próximo domingo, 25

Compartilhamentos

COLABORAÇÃO de Aroldo Pedrosa

Há 15 anos, no corredor cultural da “Favela” da Capital do Meio do Mundo, na Avenida Presidente Vargas, perímetro compreendido entre a Universidade Estadual do Amapá-UEAP e a quadra da Agremiação Carnavalesca Maracatu da Favela, numa manhã ensolarada e festiva de Carnaval (era 23 de Fevereiro de 2008), nascia o bloco Tu Fucu Pra Mim na Favela.

Origem do nome ‘Tu Fucu Pra Mim na Favela’

A origem do nome do bloco vem da graça de um duplo sentido, como a maioria dos nomes de blocos carnavalescos do Brasil.

Diz a lenda que o peixe-boi – mascote inspirador do bloco carnavalesco – emergia das águas cristalinas do pequeno igarapé, num sobe e desce pra respirar o ar que era puro da cidade, permanecendo de bubuia ali por alguns minutos, geralmente no cair da tarde, na boca da noite. E foi quando dois caboclos-sumanos do reduto, munidos de lanternas, foram à margem do igarapé na escuridão flagrar o doce e dócil animal aquático, e que hoje a preciosíssima espécie ainda corre sério risco de extinção.

Uma das lanternas focalizou o peixe-boi. Fascinado com o animal à flor das águas do igarapé, um dos caboclos perguntou: “Tu fucu pra mim!?”. Pronto, captou-se ali o famoso mote inspirador para o nome do bloco.

Troveja povo tucuju!

Os povos indígenas do Amapá, representados pela cunhã-poranga, ou seja, a mais bela nativa da nação tucuju, recebem desta vez a homenagem do bloco, que de trança a cunhã-poranga dança a valsa-folia da primavera com os foliões e o Tu Fucu Pra Mim no Corredor Cultural da Favela.

A grande domingueira carnavalesca do bloco

E é neste domingo, 25, a partir das 12 horas, entre as ruas Odilardo Silva e Jovino Dinoá, na Avenida Presidente Vargas, a festa carnavalesca que vai celebrar os 15 anos do bloco. Aroldo Pedrosa & VanguardaTrupe, a atração principal do evento, com o show O CARNAVAL DAS ÁGUAS NO LUGAR DA CHUVA, às 18h.

E pra fechar em grande estilo a festa de aniversário do bloco, a apresentação da bateria da agremiação carnavalesca Maracatu da Favela, às 20h.

São 15 anos de folia…

Bora, bora comunidade tufucunense!

ABAIXO, A LETRA DA MARCHINHA DESTE ANO

TU FUCU PRA MIM: 15 ANOS DE FOLIA NO CORREDOR CULTURAL DA FAVELA

Letra: Aroldo Pedrosa

Música: Gil Barata

E desce o marabaixo da Gertrudes

A Maracatu da Favela

A VanguardaTrupe

Pra saudar o bloco Tu Fucu Pra Mim

No Corredor Cultural da Favela

São 15 anos de festa-folia na passarela

Vambora cabocla dengosa e cheirosa

Apeia do alazão ao chão sobre pétalas de rosa

Incendeia de paixão o coração do folião

Ó abre alas pra cunhã-‘puranga’ debutante passar

Com seu corpo de malemolência pop

Seu cangote no decote top

Cheirando a patchouli

Rodopia a bailarina de louça no samba

Colombina panis et circencis tupiniquim

Entre tanta gente bamba

Foliões do Tu Fucu Pra Mim

Bora que é hora da bela-fera

No facho de luz da velha lanterna

Dançar a valsa da primavera

Chega-te a mim

Chega-te a mim

Bora, bora, bora, bora

Que tum-tum-tum

Que tá que tá na hora

Faz aí o coraçãozim

Pro Tu Fucu Pra Mim

Chama os caboclos sumanos

Nosso mascote peixe-boi

Todas as minas e os manos

E até quem nunca foi

Chama os caruanas, os espíritos da floresta

Pra entrar na nossa dança

Pra dançar na nossa festa

Troveja povo tucuju

Balança a lança

É Tu Fucu

Tu Fucu Pra Mim

No Corredor Cultural da Favela da Esperança

É Tu Fucu

Tu Fucu Pra Mim (15 anos)

‘Ulha’ a cunhã-‘puranga’ de trança (na dança)

[refrão]

🎵🎶🎵🎶