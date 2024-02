Chegamos ao capítulo 11 de Jeremias

Falar a verdade é sempre um ato de coragem, e as vezes doloroso para quem escuta. O pior é que nem todos sabem ouvir, e reagem negativamente ao mensageiro. Em Jeremias 11, Deus pede ao povo que ouça as palavras da Aliança por meio do profeta, que gerava muitos incômodos por dizer a verdade. Veja a análise desta sexta-feira (8) e tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus. Fale com ele!