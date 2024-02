Jeremias 12 nos traz uma bela reflexão sobre o tema

É comum acharmos que a vida não é justa. Esse, aliás, é um sentimento mais antigo do que podemos imaginar. No capítulo 12 de Jeremias, o profeta pergunta a Deus exatamente sobre isso. Apesar do sofrimento, Jeremias sabia ele teria um fim. No entanto, é preciso entender o que só colhemos aquilo que plantamos. O caminho é nosso. Tenha uma ótima sexta-feira (9) com o nosso Senhor Jesus!