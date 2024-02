Acácio e Furlan dialogam com Governo Federal sobre urgente macrodrenagem para Macapá

O prefeito e o deputado tiveram uma reunião por videoconferência com o ministro das Cidades substituto, Helder Melillo.

Compartilhamentos

DA REDAÇÃO

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (PODE) se uniu ao deputado federal Acácio Favacho (MDB) em busca de uma solução mais urgente para o problema dos alagamentos e transbordamento de canais da capital amapaense antes da chegada do período de chuvas mais intensas e constantes que se aproxima.

A cidade ainda vive as consequências das fortes chuvas que castigaram a capital junto com as altas de marés na última terça-feira (13). Mais de 50 famílias tiveram que deixar as suas casas e estão abrigadas em escolas temporariamente.

O prefeito e o deputado tiveram uma reunião por videoconferência com o ministro das Cidades substituto, Helder Melillo, para falar sobre plano de urgência de macrodrenagem para Macapá.

“Estamos unindo forças para solucionar o quanto antes esse problema que atinge nossa população”, afirmou Acácio.

Eles tentam a aprovação do plano no ministério para então verificar a captação de recursos. Há previsão que as chuvas continuem para os próximos dias, segundo o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa).