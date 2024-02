Acusado de homicídio brutal tem casa incendiada

O crime ocorreu no Bairro Florestal no último dia 16; acusado continua foragido

Por LEONARDO MELO

Um crime brutal terminou com a casa do acusado incendiada e uma caçada policial no município de Oiapoque, distante 590 km de Macapá. A vítima morreu com uma facada no rosto. O golpe foi tão forte que arrancou parte da arcada dentária.

De acordo com as primeiras informações levantadas pela Polícia Civil, Raimundo Costa Amaral, de 26 anos, estava bebendo com outros homens na porta de casa, no Bairro Florestal.

Segundo depoimentos de testemunhas, o grupo bebia vinho e cheirava cocaína.

“Ainda não sabemos ao certo a motivação, mas parece que houve um desentendimento por causa de drogas por volta de 5h. Ainda não entendemos direito o que ocorreu. Um dos sujeitos teve reações, talvez potencializadas pela droga, e começou a esfaquear a vítima. Um dos golpes arrancou parte da dentição da vítima”, explicou o delegado Charles Corrêa.

Horas depois, a residência onde o acusado morava, também no Bairro Florestal, foi incendiada. Ninguém da família dele ficou ferido, mas a tese é de que o incêndio ocorreu por vingança de amigos ou parentes de Raimundo Costa.

Nos últimos dias, o delegado e um grupo de investigadores da Polícia Civil têm realizado diligências para localizar o suspeito, que ainda não teve o nome divulgado.