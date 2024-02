Acusado de matar assessor de cantora teme retorno ao Pará, diz delegada

O faccionado “Maike Jacaré” responde a 14 inquéritos. A defesa pede que ele responda pelos crimes no Amapá

Por JONHWENE SILVA/De Santana

O faccionado Maike Pureza de Miranda, ou simplesmente “Maike Jacaré”, procurado pela Justiça do Pará por pelo menos 14 crimes, foi preso em Santana, município a 17 km de Macapá. Ele teme ser morto ao ser recambiado ao estado de origem.

A delegada Luiza Maia, 1ª Delegacia de Polícia Civil de Santana, que comandou a prisão no último dia 26, afirmou que não restam dúvidas.

“Ele (Jacaré), tem medo de retornar ao Pará porque pode ser morto por membros da própria facção a qual pertencia. Ele é jurado de morte. Conseguimos efetuar a detenção dele, tendo em vista que havia mandado de prisão contra ele. E agora, vamos aguardar o posicionamento da justiça sobre o possível recambiamento dele ao Pará”, enfatizou a delegada.

Entre as acusações, estão vários homicídios e a de ser o principal suspeito de ter assassinado a tiros, Wagner Freitas, “o Cavalo”, assessor da cantora paraense Taty Pink, crime ocorrido no município de Igarapé-Miri, no dia 14 de agosto de 2022.

O advogado de Maike, Ademar Bandeira, disse que solicitou na justiça paraense que o seu cliente seja ouvido de maneira remota (via internet) no inquérito em que apura o seu envolvimento no caso da morte do assessor da cantora paraense. Bandeira alega que Jacaré possui todos os familiares, inclusive sua esposa, residindo no Amapá.

“A família dele mora aqui e acho que não há necessidade dele retornar. São muitas acusações e algumas ainda estão na fase inicial no processo de investigação. Por isso, solicitei que ele permaneça aqui no Amapá e seja ouvido via on-line”, disse Ademar Bandeira.