Alerta máximo: chuvas vão se estender, diz meteorologia

Quantidade de chuva já ultrapassa os 100 milímetros, segundo o Iepa.

Por IAGO FONSECA

As ruas próximas aos canais da zona sul de Macapá amanheceram alagadas após chuva intensa, que pode durar até a madrugada da próxima sexta-feira (16), segundo a previsão do tempo. Órgãos de defesa social atuam na capital para minimizar prejuízos.

Um espelho d’água foi formado nas vias após a maré alta do rio Amazonas – somada à chuva forte da manhã – transbordar os canais e alagar casas das proximidades. Vídeos compartilhados por moradores do Bairro Beirol na Internet denunciam que mesmo com o nível de água elevado, condutores passam em alta velocidade e criam pequeninas ondas, que invadem as residências.

Foi o caso de Fábio Guedes e sua família. A cerca de 100 metros do canal, na Avenida Pedro Lazarino, ele conta que os alagamentos são costumeiros no período do inverno.

“A gente tem o trabalho de levantar móvel pra cima de outra mesa, de outra cadeira, perdemos móveis, eletrodoméstico, porque quando enche, alaga tudo mesmo. Começou a encher 6 horas da manhã. Tem motorista que não respeita, passam com uma velocidade imensa e saem jogando água pra gente das casas também. Aí foi preciso os primeiros moradores colocarem a barreira, logo em seguida veio a CTMac que colocou uma barreira num canto e no outro da rua”, complementa.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa), as fortes chuvas ocorrem principalmente sobre a faixa litorânea, desde o município de Itaubal até Laranjal e Vitória do Jari, bem como comunidades e os demais municípios que ficam próximo do Rio Amazonas.

“Os modelos indicavam que a partir da noite de madrugada de domingo para segunda poderiam ocorrer as primeiras chuvas, mas veio mais cedo. Agora podem continuar até a noite de quinta, madrugada de sexta-feira, mas até lá muita coisa pode mudar”, afirma o meteorologista Jefferson Vilhena, do Iepa.

Eram previstos acumulados de chuvas entre 45 a 55 milímetros na região metropolitana de Macapá, porém, há as estações meteorológicas registraram picos de 65 milímetros na zona sul de Macapá e nos municípios de Santana e Mazagão, quando o previsto era 55, reforça Jefferson.

“Em outros locais estão chovendo bem menos, como zona norte de Macapá, que estava prevista cerca de 20, 25 milímetros, está chovendo 9, 10 milímetros. A área central de Macapá está uma região intermediária, já que os acumulados estão entre 20 e 40 milímetros e também Zerão e Congós, que registram níveis bastante altos de chuvas. Se somarmos a chuva das últimas 24 horas chegamos próximo dos 100 milímetros aqui em Macapá”, informou o meteorologista.

Segundo ele, até as 12h já havia chovido em Macapá o equivalente ao total de todo o mês de fevereiro do ano passado. Isto explica os transtornos acentuados, já que a partir de 10 mm em poucas horas, os alagamentos começam a surgir na capital, segundo o especialista.

De acordo com a Defesa Civil de Macapá, ainda não há um número fechado de ocorrências de quedas de árvores ou destelhamento pelas chuvas dessa terça, entretanto foram registrados alagamentos nos canais do Beirol, Perpétuo Socorro e nos Bairros Zerão, Universidade e Jardim Marco Zero, todos próximos a áreas de ressaca.