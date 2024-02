Aniversário de Macapá: Começa a entrega dos kits da Corrida de Rua

Competidores disputam prova com percurso de 7 km, com largada e chegada no Araxá. Foto: divulgação/PMM

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A partir desta quinta-feira (1) a Prefeitura de Macapá inicia a entrega dos kits da Corrida de Rua Macapá 266 anos, que acontece em homenagem ao aniversário da capital.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), os competidores inscritos na prova tem até a sexta-feira (2) para obter o material na loja Center Kennedy, na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, 2353, Santa Rita, das 8h às 18h.

O participante só poderá retirar o material munido dos documentos de identificação com foto e levar 2 kg de alimentos não perecíveis. O atleta que não fizer a retirada do kit nas datas e horários estipulados pela organização perderá o direito aos itens. Também não será permitida a retirada do kit por terceiros.

Prova

Com o percurso de 7 km, a Corrida de Rua será neste sábado (4), com largada e chegada no Araxá. Serão premiadas as categorias: GERAL, CADEIRANTE e DEFICIENTE VISUAL, nos gêneros masculino e feminino. Os primeiros colocados de cada categoria receberão troféu, medalha, além de premiação em dinheiro.