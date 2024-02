AP sedia encontro internacional de inovação e tecnologia, o Starup20

Evento organizado pelo governo do Amapá inicia nesta sexta, 23

Da REDAÇÃO

Começa amanhã (23) em Macapá o Startup20, o maior evento internacional já realizado no Amapá destinado a empresas de tecnologia e inovação. Representantes de empresas e governos de vários países estarão no Amapá durante quatro dias. O evento, realizado pelo governo, antecede a reunião do G20, grupo que reúne os 20 países mais desenvolvidos do mundo.

A programação do Startup20 incluirá debates sobre macroeconomia e potenciais da região e visitas técnicas em universidades e centros de pesquisa do Amapá.

Temas como governanças, compliance (programa de organização e regulamentos), diversidade e regulamentação da Inteligência Artificial vão dominar os painéis.

Além disso, uma feira batizada de “Pavilhão da Bioeconomia” contará com 93 estandes para 30 startups amapaenses e outras empresas que possuem o “Selo Amapá”.

Abaixo, veja a programação

Sexta-feira, 23

8h – Recepção dos membros das delegações no Aeroporto Internacional de Macapá

16h30 – Coletiva de imprensa

17h30 – Recepção das delegações

18h – Abertura do evento

19h – Jantar

20h – Apresentações artísticas e culturais da região Norte

Sábado, 24

8h – Credenciamento e café da manhã

9h – Painel de abertura e discussões gerais com a presença de todas as delegações

10h30 – Coffee break

11h – Painel: Horizontes Sustentáveis – Moldando o Futuro do ESG em Startups de Tecnologia e Inovação

12h30 – Almoço

14h – Primeira rodada de plenárias segmentadas:

Sala A: Regulação Inovadora de Fintechs: o caminho brasileiro rumo a um sistema financeiro globalmente inspirador;

Sala B: Financiamento da Inovação: estratégias globais e futuras para startups;

Sala C: Construindo o Futuro: estratégias globais para capacitar a força de trabalho de tecnologia.

15h30 – Coffee break

16h – Segunda rodada de plenárias segmentadas:

Sala A: Impulsionando Inovações: o papel do capital de risco corporativo no surgimento de startups;

Sala B: Além do Valor: estratégias globais para avaliação e gerenciamento de riscos para startups;

Sala C: Diversidade de Gênero em Startups: perspectivas interseccionais e globais para inovação inclusiva.

17h30 – Fim das discussões.

Domingo, 25

8h – Café da manhã e registro fotográfico no Sebrae-AP

9h – 2º painel de discussões gerais com a presença de todas as delegações com o tema: “Capital em Foco: estratégias globais e desafios para investimentos em startups”.

10h30 – Coffee break

11h – 3º painel de discussão geral com a presença de todas as delegações com o tema: “Políticas Públicas e Regulação: moldando o futuro da relação entre startups e governos”.

12h30 – Almoço

14h – Primeira rodada de plenárias segmentadas:

Sala A: Inovação Verde: pioneirismo sustentável para o planeta e prosperidade;

Sala B: Capital de Risco Corporativo: estratégias e impactos;

Sala C: Startups, Govtechs e Transformação digital no setor público.

15h30 – Coffee break

16h – Segunda rodada de plenárias segmentadas:

Sala A: Governança e Conformidade em Startups: desafios, inovações e caminhos para o futuro;

Sala B: Impulsionando Inovações: o papel global de incubadoras e aceleradoras na jornada das startups;

Sala C: Inteligência Artificial sob o Microscópio: modelos globais para a regulação da inteligência artificial.

17h30 – Fim das discussões.

Segunda-feira, 26

8h30 – Visitas técnicas a instituições públicas de ensino, centros de inovação e tecnologia.