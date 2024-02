Após 17 anos de obra, habitacional tem entrega definida

Famílias do Aturiá têm vagas garantidas. Obra iniciada em 2007 está 94% concluída, segundo governo do Amapá.

Por IAGO FONSECA

Moradores retirados da Orla do Aturiá ao longo dos anos pelos riscos à vida diante da erosão e riscos de desabamento de casas, pela força do rio Amazonas, já têm esperança de uma nova moradia. O conjunto habitacional Vila das Oliveiras, no Bairro Araxá, está em fase de conclusão e deve ser entregue em abril, de acordo com o Governo do Amapá.

O anúncio foi feito durante o início das obras do complexo do Aturiá na manhã desta quinta-feira (15). Os 512 apartamentos do empreendimento são destinados às famílias que foram retiradas da orla ao longo dos últimos 17 anos e cadastradas pelo governo do Estado. Iniciada em 2007, a construção foi paralisada em 2014 e retomada somente em 2018. Hoje, as obras estão 94% concluídas de acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Amapá.

O jardineiro Antônio Santos, de 71 anos, é morador da orla do Aturiá, na região onde já existe o muro de arrimo. Um dos cadastrados para receber um apartamento, ele conta os meses para a entrega.

“Desde fevereiro anunciaram a entrega, é uma esperança que a gente tem de melhorar a situação para nós. Parece que a caixa d’água estava torta, só falta ela ficar pronta e as ruas ‘vararem’ pra cá”, afirmou o morador.

O habitacional do Aturiá conta com recursos da Caixa Econômica Federal, Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social (FNHIS) e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O governo do Amapá também utiliza do Tesouro Estadual na faixa dos R$ 60 milhões. As famílias contempladas vivem hoje sob aluguel social do estado.

“Esse residencial vai atender as pessoas que já perderam essas casas com a força da maré, que ficavam aqui na orla. E também as famílias que ainda hoje residem nessa área de intervenção do projeto da orla. Elas ainda vão continuar num local que elas viveram a vida toda, num residencial que tem uma área urbanizada com escolas. Dentro do residencial também terá uma creche e quadra poliesportiva, é um local privilegiado que será entregue na primeira semana de abril”, complementou a secretária da Habitação, Mônica Dias.

Para o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), o Araxá é contemplado por três grandes obras estruturantes, planejadas ao longo de 10 anos para a região.

“Uma obra já entregue foi a do muro de arrimo, feito ao longo desses últimos dez anos, deixada pelo então governador Waldez Góes. Se não tivesse esse muro essa água teria avançado. Junto a isso, o senador Davi Alcolumbre colocou recursos para a construção de toda a urbanização paisagista. Em paralelo a isso tudo, a construção de um residencial que estamos finalizando e agora vamos entregar”, concluiu o governador.