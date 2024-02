Após protestos por falta de água em Santana, CSA se pronuncia

Manifestantes bloquearam uma das entradas da cidade, a 17 km de Macapá, em protesto pelo fornecimento de água tratada.

Da REDAÇÃO

Após os protestos que bloquearam uma das entradas da cidade de Santana, a 17 km de Macapá, no fim da tarde de terça-feira (6), a Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) se manifestou sobre o assunto nesta quarta-feira (7).

Os manifestantes eram moradores do Bairro Igarapé da Fortaleza, comunidade por onde passa o rio que delimita os municípios de Santana e Macapá. Alegando falhas no fornecimento de água tratada, os manifestantes montaram bloqueios e atearam fogo em pneus na Rodovia Josmar Chaves, do lado de Macapá, formando um engarrafamento quilométrico.

A concessionária do serviço de tratamento de água e esgoto no Amapá emitiu nota oficial, onde informa ter conhecimento das deficiências existentes no sistema de abastecimento que atende ao Igarapé da Fortaleza, em Santana, e afirma estar empenhada em solucionar os problemas.

Segundo a companhia, medidas de curto prazo, como fornecimento por carros-pipa e manutenção regular da rede, estão sendo tomadas. Além disso, um plano de obras para o município foi iniciado, incluindo expansão da capacidade de fornecimento e instalação de novas redes. Esses serviços, já em andamento na ETA Santana.

Veja a nota da integra

“A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) informa que tem conhecimento das deficiências históricas existentes no sistema de abastecimento que atende ao Igarapé da Fortaleza, em Santana, e tem atuado para mudar esta realidade.

Medidas de curto prazo, como o fornecimento de água por meio de carros-pipa e manutenções periódicas na rede existente, são constantemente executadas.

Além disso, a empresa já iniciou o plano de obras previsto para o município, que contempla a expansão da capacidade de fornecimento de água e a instalação de novas redes de abastecimento.

Estes serviços, que já estão em andamento na ETA Santana, trarão melhorias para toda a cidade.

Por fim, com investimentos já em execução e cumprindo os prazos previstos pela concessão dos serviços, a CSA reafirma seu compromisso com a população do Amapá e com a missão de cuidar do futuro todos os dias.”