Área de risco: Clécio decreta situação de emergência no Aturiá

Famílias foram inscritas em programas habitacionais e de renda; decreto durará 180 dias

Da REDAÇÃO

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), assinou decreto de situação de emergência em Macapá na noite desta segunda-feira (12), após o temporal e as ondas do rio Amazonas que causaram danos em casas na orla do Aturiá, no Bairro do Araxá, zona sul de Macapá. A medida seguiu recomendação da Defesa Civil, segundo divulgou o governo nesta terça-feira (13).

Até agora, 16 casas de palafitas em risco foram mapeadas pela Defesa Civil e pelo Comitê de Respostas Rápidas do Estado. O decreto permitirá decisões mais rápidas para apoiar as famílias.

“Nós estamos tratando todos esses dias essa situação do Aturiá com o senador Davi Alcolumbre e o ministro Waldez Góes [da Integração e Desenvolvimento Regional]. Esse decreto vai nos permitir garantir maiores condições, de dignidade, de segurança, de habitação e suporte para essas famílias”, explicou o governador, acompanhado do senador Davi Alcolumbre (UB).

Ontem, o governo entregou colchões e kits de alimentos e de higiene pessoal, além de atendimentos psicológico, médicos e cadastro em programas sociais, como Renda Para Viver Melhor e o Aluguel Social.

A Defesa Civil informou que o avanço do Rio do Amazonas no Aturiá é um fenômeno natural e sazonal. Até ontem, apenas uma família precisou ser retirada de casa por risco de desabamento do imóvel.

O governo já tinha anunciado a construção de um muro de arrimo no local, projeto semelhante ao da prefeitura da capital. A duplicidade de obras no Aturiá foi parar na justiça, que na semana passada determinou que a construção seja conduzida pelo governo.