Veja a análise de Jeremias 19

Compartilhamentos

Trechos da Bíblia descrevem Deus “como vento tranquilo” e “leão feroz”. Essas faces tão diferentes refletem o relacionamento do Senhor com o pecado e o pecador. Ele pode nos quebrar como se fossemos barro nas mãos do oleiro. O amor de Deus é eterno, mas não a Sua graça. Veja a análise do capítulo 19 de Jeremias, e tenha uma ótima sexta-feira (16) com o nosso Senhor Jesus!