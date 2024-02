Assaltante leva renda de amassadeira e 2 litros de açaí

O crime aconteceu no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um vendedor de açaí ficou sob a mira de uma arma de fogo e foi obrigado a entregar ao assaltante todo o dinheiro que havia no caixa da amassadeira. Antes fugir, o bandido ainda exigiu da vítima dois litros de açaí.

O roubo aconteceu na noite desta quarta-feira (28), no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens revelam a participação de um motoqueiro que ficou esperando o momento da fuga, enquanto o comparsa apontava a arma para o trabalhador e cometia o assalto.

A dupla fugiu e ainda não foi capturada, porém, por meio das imagens que circulam nas redes sociais, um deles, o que aparece empunhando a arma e cometendo o roubo, teria sido identificado –supostamente – como um adolescente faccionado e conhecido pela prática do mesmo tipo de crime.

O caso agora é investigado pela Polícia Civil do Amapá.