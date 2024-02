Assaltante leva tiro no rosto durante roubo em frente de escola

Bandidos estavam em uma motocicleta que foi apreendida pela PM do Amapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um policial penal foi atacado a tiros por dois criminosos ao tentar impedir um roubo em frente ao Colégio Sesi, na zona sul de Macapá. Ele revidou e acertou um disparo de pistola 380 no rosto de um dos ladrões.

O tiroteio ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (26), no do Trem. Houve correria, alguns carros foram perfurados por balas, mas o policial não ficou ferido.

Passava das 17h quando dois criminosos chegaram de motocicleta e abordaram um empresário que estava dentro do seu carro, parado na Rua Desidério Antônio Coelho, à espera do filho que estava de saída do colégio.

A vítima contou à reportagem que abandonou o carro e saiu correndo assim que os bandidos anunciaram o roubo. A ação dele chamou a atenção de um policial penal que estava de folga e também aguardava pela saída de um aluno em frente à escola.

Percebendo que a dupla havia se apossado de alguns objetos que o empresário tinha deixado para trás, o policial interveio e os criminosos passaram a disparar contra ele, que revidou e acertou um disparo no rosto do condutor da moto.

Mesmo ferido, Kauã Rodrigues Caetano, de 19 anos, que já é reincidente, fugiu em alta velocidade e conseguiu chegar até a Avenida Diógenes Silva, já no Bairro Novo Buritizal, onde a moto foi encontrada abandonada e com marcas de sangue. O veículo era roubado e estava com placa falsificada.

O passageiro conseguiu fugir sem ser reconhecido. Já Kauã foi preso pelos militares do 1º Batalhão quando buscava por atendimento médico no Hospital de Emergências. Ele precisou ficar internado.

A polícia acredita que o empresário estava sendo seguido pelos assaltantes, pois a todo instante, eles perguntavam por dinheiro, mas apenas foram levados uma bolsa que continha documentos pessoais da vítima, a chave do carro e um laptop. Nada foi recuperado. O comparsa de Kauã fugiu com os objetos. A motocicleta usada no assalto foi apreendida e levada para o Ciosp do Pacoval.

Nota

A escola se manifestou sobre o incidente, por meio de nota. Acompanhe:

“A direção da Escola Sesi Amapá esclarece sobre o incidente ocorrido na Avenida Desidério Antônio Coelho, no fim da tarde desta segunda-feira (26), quando um agente de segurança pública reagiu a uma tentativa de assalto na via próxima à unidade de ensino. Diante da situação, todas as providências para garantir a segurança das pessoas foram rapidamente tomadas. Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos”.