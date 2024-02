Assaltantes fazem arrastão em frente à universidade

Crime ocorreu no fim da tarde de ontem na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Três assaltantes fizeram um arrastão na tarde desta quarta-feira (7) e levaram vários celulares de acadêmicos que estavam na parada de ônibus da Universidade Federal do Amapá (Unifap).

O crime ocorreu por volta de 17h30, às margens da Rodovia Josmar Pinto, no Bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Após o roubo, o carro usado pelos criminosos na fuga, um Celta de cor azul, foi localizado na Travessa G, no Bairro do Muca, também na zona sul. O veículo foi reconhecido por uma das vítimas, e o motorista, juntamente com um adolescente, acabaram presos em flagrante por uma equipe do 1º Batalhão da PM do Amapá.

Segundo o tenente C Júnior, oficial responsável pela ocorrência, os suspeitos estavam armados quando cometeram o arrastão, contudo, com eles foram encontrados apenas cinco celulares e uma quantia de R$ 340,50. As armas não foram encontradas.

Os aparelhos foram entregues na Delegacia Especializada em Atos Infracionais (DEIAI), atualmente localizada no Centro de Macapá, no prédio da Delegacia das Mulheres.