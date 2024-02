Atrasos e presença de famílias marcam 1º dia de desfiles do Amapá

Cinco escolas de samba se apresentaram na primeira noite de evento no sambódromo em Macapá.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Com quase uma hora de atraso, os desfiles das escolas de samba iniciaram na Avenida Ivaldo Veras. Na abertura, nesta sexta-feira (9), o público presente no sambódromo, ainda tímido, acompanhou a Embaixada de Samba animar a folia com homenagens à capital amapaense.

A escola, que já aguardava para desfilar pontualmente, não foi penalizada pelo atraso de 58 minutos, ocasionado por problemas na organização do evento, segundo apurado pelo Portal SN.com. A Liga das Escolas de Samba do Amapá (Liesap) não quis se manifestar sobre o ocorrido.

O administrador de empresas Gleyff Souza acompanha o carnaval há 23 anos. Este ano ele reuniu a família – esposa, filha, cunhados, e sobrinhos – para prestigiar as cinco agremiações da 1ª noite. Para ele, o Carnaval faz parte da identidade do brasileiro.

“É uma data do ano que todo mundo espera. Para que a gente possa extravasar um pouquinho, sair da zona do estresse e rever amigos. O Amapá vem dando uma aula de carnaval. Esse ano certamente vai ser um grande sucesso porque a estrutura está muito boa e isso faz a gente querer vir pra cá, a nossa família toda gosta muito do carnaval”, revelou o administrador.

Morador do Bairro Laguinho, ele foi torcer pela escola que representa a região, a Boêmios do Laguinho.

“Quero ver o folclore, a cultura, a identidade do Amapá. A gente gosta muito de vir também porque encontra os amigos de infância. Nós somos do Boêmios, somos parte da Nação Negra do Laguinho e a gente espera é ver é a alegria e paz do carnaval, para que todos curtam da melhor forma possível”, concluiu Gleyff.

Mãe e filho, Sandra Picanço e Orival Leite Júnior são membros da Piratas Estilizados. Eles foram para arquibancada aberta acompanhar os desfiles das outras escolas.

“É de grande importância esse evento, tanto para confraternizar esse momento de felicidade e também de enaltecer a cultura depois do que nós passamos durante a pandemia”, destacou Orival.

Para Sandra, acompanhar os desfiles é participar da festa do povo.

“Olha, a minha família, meus filhos, minha nora, meus netos, todos saíram também no Piratas Estilizados, somos do Jardim Felicidade, é uma alegria imensa poder participar”, concluiu.

Entraram na Avenida Ivaldo Veras a Império da Zona Norte pelo grupo de acesso, e as escolas do grupo especial Império do Povo, Piratas Estilizados e Boêmios do Laguinho.

Na noite deste sábado (10), será a vez das escolas do grupo de acesso Emissários da Cegonha, Solidariedade e o grupo especial composto pela Maracatu da Favela, Unidos do Buritizal e Piratas da Batucada.

Neste ano, as escolas homenageiam os 80 anos do Amapá com referências de bairros e municípios históricos do estado.