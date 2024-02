Capotamento deixa um morto no interior do Amapá

Acidente fatal ocorreu na BR-156 na região do distrito do Maracá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um trágico acidente ocorreu neste sábado (24), na BR-156, próximo ao distrito do Maracá, no município de Mazagão.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma picape S-10, que seguia em direção ao município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, com dois ocupantes a bordo, colidiu com um poste logo após a ponte da Comunidade do Maracá, no km-164, ocasionando o capotamento do veículo.

A picape ficou completamente retorcida após o acidente. O motorista, identificado como Odirlei Magno Figueiredo dos Santos, de 38 anos, foi arremessado para fora do veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Já a passageira, uma mulher de 27 anos, foi socorrida por viajantes que passavam pelo local e encaminhada para a unidade de saúde de Mazagão. A polícia não divulgou informações sobre o estado de saúde da sobrevivente.