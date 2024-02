Carnacult encerra com shows gratuitos neste sábado

Segunda edição do evento traz shows gratuitos de nomes como Brenda Melo, Ariel e Negro de Nós.

Por IAGO FONSECA

O Carnacult, evento apoiado pelo Governo do Amapá, encerra sua segunda edição neste sábado, 24, na Casa do Artesão, com shows gratuitos de artistas locais como Ariel, Senzalas e Negro de Nós.

O evento visa promover a música autoral amapaense durante o carnaval, destacando talentos regionais num ambiente festivo. O Carnacult 2024, realizado pela Liga Independente dos Blocos Carnavalescos do Amapá (Liba) e dirigido por Finéias Nelutty, oferece uma programação diversificada no palco montado em frente à Casa do Artesão, a partir de 18h.

“O Carnacult surgiu de uma necessidade do artista amapaense se ver inserido no evento do Carnaval. O artista local que faz a arte amapaense não tinha seu espaço, não se via inserido nesse momento do Carnaval. Então, o Carnacult oportuniza o artista amapaense a ter a sua participação no maior evento cultural do Brasil, que é o Carnaval. Pretendemos ampliar ano que vem para prestigiar mais artistas e fazer uma temporada de 4 semanas”, declarou Nelutty.

O evento tem o incentivo do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura do Amapá, e senador Davi Alcolumbre.

Este ano o primeiro dia do evento aconteceu no dia 10 de fevereiro, reunindo nomes da música amapaense, como Osmar Júnior, Patrícia Bastos, Jhimmy Feiches, Zé Miguel, Nivito Guedes, João Amorim e o Grupo Wakerê.

Programação

18h

Ariel

Brenda Melo

Alan Yared

Cléverson Baia

Grupo Negro de Nós

Oneide Bastos

Grupo Senzalas