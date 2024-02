Carnaval de Santana recebe R$ 2,5 milhões: ‘tem dado retorno’, diz Clécio

Festa em Santana tem programação com 5 dias de folia

Por IAGO FONSECA, de Santana

Os blocos de rua e a festa da ressaca no município de Santana, a 17 km de Macapá, receberam um investimento de R$ 2,5 milhões do governo do Amapá e recursos federais. O Carnaval de Santana terá cinco dias de festas, entre os dias 10 e 13, e depois no dia 17 de fevereiro.

O repasse é vinculado a um convênio assinado na noite da última sexta-feira (3) pelo governo do Amapá, o senador Davi Alcolumbre (UB) e a Prefeitura de Santana para conclusão de estruturas e realização do evento. O Estado entra com R$ 1 milhão, somados a R$ 1,5 milhão articulados pelo senador.

Tina Martins, de 44 anos, trabalha com espetinhos há 10 anos no município. Para ela, a expectativa é que o corredor da folia possibilite mais vendas do que o ano passado.

“Acho que esse ano não vamos ter nenhum tipo de problema, porque as barracas já estão feitas. As coisas estão sendo muito mais organizadas. Então eu espero muito, muito dinheiro e muita coisa legal”, contou a empreendedora.

São esperadas mais de 60 mil pessoas por noite no corredor da folia, estima o governo. Para o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), o convênio é mais uma forma de fortalecer o empreendedorismo na comunidade.

“É uma aposta nossa, o carnaval tem dado retorno, pela alegria da comunidade que tornou a Carnaval de Santana um dos mais incríveis da Amazônia e que gera empreendedorismo, gera renda. Está tudo muito lindo”, declarou o governante.

O prefeito de Santana, Bala Rocha (PP), comemorou a assinatura do convênio junto com o aniversário da escola de samba Império do Povo, que representa o município.

“Vamos ter um carnaval forte, pujante, vivente, com paz e muita segurança, para a gente comemorar de novo o melhor carnaval do norte do Brasil, com esses brincantes maravilhosos, dessa juventude exemplar”, concluiu o prefeito.