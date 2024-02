Carnaval do Povo: Carlinhos Brown é atração no aniversário de Macapá

Por REDAÇÃO

O próximo domingo (4), quando Macapá completa 266 anos, o Carnaval do Povo na Praça da Bandeira terá como principal atração cantor, compositor e multi-instrumentista Carlinhos Brown.

O show do artista baiano foi anunciado pelo governador Clécio Luís (SD) na programação que ocorre de forma gratuita, no Centro da capital, e que retornou após 29 anos.

Aos 61 anos, Carlinhos Brown ficou conhecido por sucessos como “A Namorada” e “Água Mineral” Músico, apresentador, produtor e artista plástico, Carlinhos Brown já concorreu ao Grammy Latino por dez vezes, e venceu em 2003 com o álbum ‘Tribalistas’, resultado da parceria com os amigos Marisa Monte e Arnaldo Antunes.

Além de Brown, a programação terá ainda o grupo Chocolate com Pipoca, para animar o público infantil. O Carnaval do Povo encerra no dia 11 de fevereiro, com uma homenagem às vozes femininas do Carnaval de rua com as cantoras Brenda Melo, Deize Pinheiro e Silmara Lobato.