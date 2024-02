Casal e tornozeleira rompida: três são presos em operação contra o tráfico

Material usado para comercialização e simulacro de arma de fogo também foram apreendidos com os acusados

Por REDAÇÃO

Um casal e mais um homem foram presos em operação deflagrada pela Polícia Civil contra o tráfico de drogas em Macapá, ,durante o fim de semana. Os mandados de prisão e também de busca e apreensão foram efetuados pela Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes.

Entre os presos estão uma mulher de 23 anos, presa no bairro Pacoval e dois homens de 28 anos, presos no bairro Jardim Marco Zero. Um dos homens estava no regime aberto e usando tornozeleira eletrônica, que havia rompido.

Durante as buscas, foram apreendidos dinheiro, drogas, um simulacro de arma de fogo, máquina de cartão e material para embalagem de entorpecentes.

Segundo o delegado Estefano Santos, o objetivo da operação é fechar pontos de distribuição de entorpecentes, as conhecidas ‘bocas de fumo’, na capital.

“Conseguimos, a partir de denúncias, identificar esses pontos, os nossos policiais passaram a investigar e culminou no pedido de busca e apreensão. Na ação de hoje, conseguimos apreender uma quantidade considerável de entorpecentes e uma tornozeleira rompida por um dos criminosos, que inclusive havia sido preso recentemente pela DETE, além de materiais para venda de drogas e um simulacro de arma”, explicou o delegado.

Todos responderão pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e um dos homens responderá por dano ao patrimônio público por ter rompido a tornozeleira. Os três presos foram encaminhados à audiência de custódia.