Casas do Aturiá são demolidas pela Defesa Civil

Residências na beira do rio Amazonas apresentaram risco de desabamento, na orla de Macapá

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Duas casas foram demolidas na orla do Aturiá, no Bairro Araxá, na tarde esta terça-feira (13), após estudo técnico da Defesa Civil do Amapá indicar risco de desabamento com as fortes chuvas que atingem a capital desde sábado (10). Ontem à noite o governo do Amapá decretou situação de emergência na região.

As casas em madeira, construídas na ‘curva’ do rio Amazonas, são constantemente atingidas por troncos e detritos arrastados pela força do rio. Durante a alta da maré, moradores relatam que as estruturas que sustentam as casas estalam e que há constantes tremores.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar seguem com o plano de assistência às famílias. De acordo com o comandante do CBM, coronel Alexandre Veríssimo, seis famílias foram removidas por risco de desabamento de casas na manhã desta terça-feira (13).

“Hoje a gente verificou que essas residências possuem um grande risco de desabamento, para não ter problemas e causar uma tragédia maior com pessoas dentro dessas residências, a gente entendeu tecnicamente que se fazia necessária a demolição. Então, hoje está aqui a Assistência Social, a Defesa Civil e o Setrap para assistir as famílias”, revela o comandante.

Com o avanço das águas, 16 residências foram apontadas com alto risco. Três famílias foram removidas no sábado (10).

“Foram levadas para casa de parentes, mas continuam sendo monitoradas e assistidas pela assistência social. As famílias que estão sendo assistidas, inclusive uma dessas da senhora que está sendo levada, a gente ajudou também a tirar os materiais aqui da residência. Na noite de ontem foi decretada a situação de emergência para que a resposta seja dada com maior celeridade, com diversas ações conjuntas para amenizar e resolver o problema das pessoas que estão no Aturiá”, conclui o coronel.

Ontem, equipes da Secretaria de Estado da Assistência Social iniciaram a distribuição de colchões e cestas básicas com itens de alimentação e higiene.