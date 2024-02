Clécio anuncia plano de ajuda a municípios afetados por temporais

Governador apresentou serviços serão realizados pela administração estadual em evento com a presença da imprensa.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Caminhões, escavadeiras, caçambas e equipe de limpeza do Governo do Amapá ficarão à disposição dos municípios que precisarem de apoio durante as chuvas torrenciais. Além disso, uma escola estadual na zona sul de Macapá foi disponibilizada para receber doações de colchões, roupas e calçados para famílias atingidas por alagamentos.

Segundo o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), foram definidas regiões de atuação na capital amapaense onde o Estado irá agir, enquanto a prefeitura atende demais áreas na cidade com risco de alagamento.

Ele apresentou as medidas emergenciais e serviços que serão realizados pela administração estadual na manhã desta quarta-feira (14) em evento com a presença da imprensa.

“Coloquei o governo inteiro à disposição do município. Sugeri que, como o município decretou a situação de emergência ontem e eu já havia decretado anteontem na área do Aturiá, nós não misturássemos ações. Vamos preparar um plano e nos oferecer para ajudar os municípios, porque o que aconteceu ontem não foi pico de maré ou chuva, havia uma pedra muito grande na bacia das Pedrinhas, o maior problema que temos é obstrução das linhas de drenagem”, reforça o governante.

De acordo com o balanço apresentado pelo governo, foram identificadas 27 áreas alagadas e nove árvores caídas. Dos canais foram retiradas 168 toneladas de resíduos.

Na noite de terça, o Estado abriu as portas da escola Reinaldo Damasceno, no Bairro Novo Buritizal, para acolher famílias que perderam bens e alimentos durante a situação.

Foram distribuídas 500 cestas básicas com alimentos, bem como 200 colchões e 1 mil kits dormitório, com absorventes e demais itens de higiene pessoal. O refeitório também foi aberto para que as pessoas durmam e se alimentem na escola.

“Nós temos em torno de 24 famílias que estão abrigadas na Reinaldo Damasceno. Lá, nós estamos com uma equipe multidisciplinar, psicossocial, saúde, educação, com kit de alimentos do programa Amapá Sem Fome e atendimento à primeira infância para crianças e bebês. A secretaria de saúde interviu com fraldas descartáveis, então é uma grande força”, afirmou a secretária da Assistência Social, Aline Gurgel.

Ação municipal

Além da atuação do estado, a Prefeitura de Macapá também abriu duas escolas para atender à população nas zonas sul e leste. As unidades de apoio nas escolas municipais Maestro Miguel, no Bairro Perpétuo Socorro, e a Expedicionário Wilson Malcher, no Bairro Jardim Marco Zero, também abriga moradores afetados. Nesses locais, o município doará cerca 400 cestas básicas.

A Zeladoria Urbana de Macapá atuou com 80 colaboradores na limpeza de bueiros e canais. Já a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) interditou vias alagadas.