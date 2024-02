Clécio e Davi confirmam recursos para novo centro de convenções do Amapá

Em reunião do secretariado, governador falou sobre pacote de 140 obras em Macapá

Por REDAÇÃO

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), confirmou durante o começo da reunião do secretariado a criação de um novo centro de convenções estadual, em Macapá. O espaço é parte do pacote de 140 obras na capital que o Governo do Estado irá executar no próximo período com apoio da bancada federal.

De acordo com Clécio, há um plano de obras do governo em diferentes áreas que prevê além do centro de convenções a criação de um terminal hidroviário na capital, uma rotatória na Rodovia Josmar Pinto, entre outras.

“Estamos aproveitando o começo do ano, fizemos algumas substituições, para fazer a nossa primeira reunião geral do secretariado. Mostramos tudo o que está sendo feito e o que precisa ser feito em 2024. Entre essas ações, nós temos aproximadamente 140 obras em Macapá, aproveitando que estamos às vésperas do aniversário de Macapá, o que equivale R$ 1,2 bilhão, são obras muito importantes”, disse o governador.

Coordenador da bancada federal, o senador Davi Alcolumbre (DEM) destacou a importância das obras para o desenvolvimento do estado.

“Há um plano de obras, de governo apresentado em todas as áreas. Na infraestrutura, na segurança, na saúde, na educação, no turismo, no empreendedorismo. O governador Clécio Luís falou que o sonho do Amapá é um centro de convenções. É um sonho que nos vivemos, que nos sonhávamos pro Amapá. O governo acreditou e hoje nos temos o primeiro repasse de parte da obra do centro de convenções que vai ser fundamental para essa engrenagem de desenvolvimento econômico, de geração de emprego, de geração de renda”, declarou Davi.