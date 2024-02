Clécio vai ampliar situação de emergência por causa das chuvas

Quarto de família em Santana, município da região metropolitana de Macapá. Novo decreto incluirá Santana e Mazagão

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), vai assinar um novo decreto ampliando a situação de emergência para outros municípios da região metropolitana de Macapá, neste caso Santana e Mazagão. A medida foi anunciada pelo próprio gestor nas redes sociais do governo do Estado, na noite de sexta-feira (17).

A decisão, segundo Clécio, veio após conversas com os prefeitos de Santana, Bala Rocha (PP), e de Mazagão, Dudão Costa (União). A ideia é preparar um novo decreto substituindo o anterior, que definia a situação de emergência apenas para a capital.

“Também estão enfrentando os mesmos problemas. Com o novo decreto poderemos ajudar além de Macapá, que já está sendo ajudada, ajudar também Santana e Mazagão, e com isso atender toda a região metropolitana na situação das chuvas e alagamentos”, explicou ele.

Na última quinta-feira (15), o governo federal reconheceu a situação de emergência em Macapá, após decretos do prefeito Dr Furlan (Podemos) e do governador.

As chuvas deram uma trégua nos últimos dois dias, mas há previsão de mais tempo ruim. Na Terça-Feira Gorda, os temporais causaram alagamentos e o transbordamento do Canal do Beirol, afetando centenas de residências em vários bairros da capital.

O clima severo causou ondas no rio Amazonas que intensificaram a erosão e a destruição de casas na comunidade de palafitas do Aturiá.