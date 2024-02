Coiote e imigrantes ilegais são flagrados na fronteira do Amapá

Foi a terceira ocorrência em 10 dias naquela região do Amapá, segundo a PRF

Por ANITA FLEXA

Um brasileiro foi preso e quatro estrangeiros foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal entrando ilegalmente no Brasil pela fronteira com a Guina Francesa, em Oiapoque. O flagrante ocorreu na madrugada desta quarta-feira (28), durante fiscalização da PRF no Km-810 da BR-156, a cerca de 590 km de Macapá.

A equipe policial abordou um veículo com excesso de lotação, pediu a documentação do motorista e dos passageiros, foi quando constatou que os ocupantes eram imigrantes ilegais. O condutor do carro, de nacionalidade brasileira, informou que os estrangeiros chegaram ao Brasil de catraia, e que o catraieiro os encaminhou a ele.

Mas a polícia não acreditou e o prendeu como um coiote – como são chamadas pessoas que cobram dinheiro para conduzir imigrantes, a maioria refugiados, por rotas clandestinas de rios e florestas até atravessar a fronteira com o município de Oiapoque.

Os estrangeiros são cubanos. Eles revelaram aos policiais que chegaram até o Amapá após passar por Suriname e Guiana Francesa.

Todos os envolvidos foram conduzidos, sem o uso de algemas, à sede da Polícia Federal em Oiapoque, para os procedimentos administrativos. Eles receberam um visto provisório nos passaportes e terão um tempo para se regularizar ou poderão ser deportados.

De acordo com o chefe do núcleo de comunicação da PRF, Jean Pantoja, os ilegais relatam instabilidade financeira, guerras, regimes autoritários e a busca por melhor qualidade como motivos que os fazem deixar seus países de origem.

“A maioria são de imigrantes cubanos e haitianos. E eles utilizam o Amapá apenas como rota, o destino deles são as cidades do nordeste, sul e sudeste”, afirmou Jean Pantoja.

Essa foi a terceira ocorrência envolvendo a entrada ilegal de estrangeiros, flagrada pela PRF, em menos de 10 dias. No último dia 16, a equipe da PRF interceptou quatro veículos que vinham do município do Oiapoque com 22 estrangeiros, sem autorização de entrada no país. Quatro coiotes foram presos durante a abordagem.

Já no dia 23 de fevereiro, a PRF também prendeu quatro coiotes, que estavam em quatro veículos transportando 23 estrangeiros de nacionalidade cubana, incluindo 3 crianças, vindos da Guiana Francesa, sem visto de entrada no Brasil.

Armas

Ainda na fiscalização desta madrugada, outras duas pessoas foram presas por porte ilegal de arma de fogo e munições. Os policiais encontraram atrás do banco do veículo abordado uma coronha de uma arma de fogo, o que gerou suspeitas.

Na sequência, foram encontradas duas espingardas, de calibres 12 e 32, além de mais 14 munições. O motorista e o passageiro foram encaminhados à Polícia Civil de Oiapoque, por porte ilegal de arma de fogo.