Com dificuldades no Podemos, Furlan avalia deixar legenda

Partido tem problemas herdados do PPS durante a fusão; MDB e PSD já convidaram prefeito

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O encontro nacional do Podemos na próxima quinta-feira (22), em Brasília, vai discutir estratégias para as eleições em todo o Brasil. Mas, para o prefeito de Macapá, Dr Furlan, que estará na reunião, será o momento de avaliar seu futuro político e a permanência dele na legenda, que tem sérias dificuldades para acessar o fundo de campanha.

O problema do Podemos (antigo PTN) é a inadimplência do PPS, um dos partidos que fizeram parte da fusão. A legenda foi para dentro do Podemos sem o fundo partidário depois de ter as contas reprovadas pela justiça eleitoral. Sem a regularização, a legenda pode ser impedida de registrar chapa. Essa ponta solta ficou ainda maior após a morte do presidente do PPS no Amapá, o vice-prefeito de Macapá Allan Sales, em 2020.

Furlan tem o relógio contra ele. A janela partidária, que permite a troca de legendas, fecha no fim de março (seis meses antes da eleição). Ficar no Podemos acreditando que um recurso poderá regularizar a situação do PPS é um tiro no escuro.

Esse foi o dilema enfrentado pelo PT, em 2018, o que atrapalhou o meio de campo do PSB de João Capiberibe, que tinha chances reais de vencer a eleição para o governo. A chapa foi indeferida por causa do vice que era do PT (Marcos Roberto), e o PSB foi obrigado a chamar uma filiada de última hora para compor. À época, o PSB disse que a decisão em cima da hora confundiu eleitores e tirou votos suficientes para mudar o resultado daquela eleição, vencida por Waldez Góes (PDT), que conquistou o 4º mandato.

Diante desse cenário de incertezas, Furlan não estaria disposto a correr riscos. Por isso, ganham força três possibilidades de migração: MDB, PSD ou PRD.

O MDB é o partido onde a primeira-dama Rayssa Furlan está filiada desde 2022, e é comandado pelo deputado federal Acácio Favacho, um dos principais aliados de Furlan. O PSD é comandado pelo senador Lucas Barreto, outro forte parceiro do prefeito.

Assessores próximos de Furlan também enxergam no PRD uma boa alternativa. O partido é o terceiro em número de filiados e é comandado por Kassyo Ramos, que não chegou a tratar do assunto com Furlan, mas já disse que ele teria até a presidência da legenda, caso opte em compor.

No encontro de quinta-feira, a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, deve pedir que Furlan permaneça na legenda. O partido avalia que é importante para a imagem da legenda ter nos quadros um dos quatro melhores prefeitos do país.