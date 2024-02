Com drones e 2,4 mil agentes Amapá fará segurança do carnaval

Estado apresentou, simbolicamente, aparato que será empregado nos eventos carnavalescos em Macapá e Santana.

Por IAGO FONSECA

Um esquema integrado de segurança e saúde envolvendo efetivo e tecnologia será colocado em operação durante os desfiles das escolas de samba, blocos de rua, programações de conjuntos habitacionais e demais eventos carnavalescos públicos nos próximos dias.

Mais de 2,4 mil agentes públicos atuarão no Plano Operacional da Segurança Pública com policiamento preventivo, atendimento de primeiros socorros e pré-hospitalar. Os eventos contarão, também, videomonitoramento com reconhecimento facial e uso de drones para a segurança.

“É novidade aqui no Carnaval, mas já utilizamos na Expofeira e foi extremamente eficiente. Vamos utilizar novamente aqui na região do sambódromo e em todos os eventos. Além disso, nós também teremos agentes de inteligência que estarão dentro da população, verificando qualquer foco, qualquer indício para que a gente possa atuar de uma forma mais rápida”, reforçou o secretário de segurança pública, José Neto.

Também será realizado policiamento com 156 agentes da Polícia Civil infiltrados entre a população e 10 viaturas a disposição, bem como serão montadas barreiras em locais estratégicos para atuação da Operação Lei Seca.

Os agentes serão distribuídos em eventos no Sambódromo, Carnaval de Santana, A Banda, Circuitos de Blocos de Rua e dos conjuntos habitacionais.

Atuam no Carnaval, em escala remunerada extraordinária pelo governo do Amapá, integrantes da Polícia Militar, Civil, Científica, Iapen, Detran, Corpo de Bombeiros e Grupo Tático Aéreo. São servidores que recebem para trabalhar em períodos dentro folga para aumentar o quantitativo de agentes nas ruas.

“Imaginamos que em todos esses eventos 500 mil pessoas irão participar e nós queremos que, da mesma forma que se dê importância para a alegria, para o carnaval como cultura, também tenhamos a segurança pública, que as pessoas possam sair das suas casas com as suas famílias e voltar com segurança “, reforçou o governador do Amapá Clécio Luís (SD).

Durante os desfiles das escolas de samba na sexta e sábado (9 e 10) mais de 250 policiais militares estarão no sambódromo. Em Santana, no Corredor da Folia, cerca de 200 policiais atuam em cada dia da programação. Enquanto no bloco A Banda, com expectativa de público de 50 mil participantes, serão mais de 300 policiais militares nas ruas de Macapá.