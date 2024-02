Comissão quer informações sobre apoio às famílias afetadas pelas chuvas no AP

Ofício da presidente da Comissão de Direitos Humanos, Aldilene Souza (centro) foi encaminhado ao governo

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Amapá enviou um ofício à Secretaria de Assistência Social do Estado buscando informações sobre as medidas de apoio às famílias afetadas pelas fortes chuvas e enchentes que atingiram o estado, na semana passada.

Mais de 70 famílias chegaram a ficar abrigadas em uma escola estadual, mas a maioria já retornou para casas de parentes. Até ontem (20), cinco famílias permaneciam abrigadas em um ginásio.

No ofício assinado pela presidente da Comissão, a deputada Aldilene Souza (PDT), os parlamentares destacam a situação de emergência no Bairro do Araxá, onde fica a orla do Aturiá, e que foi fortemente atingida por uma erosão.

Aldilene pediu informações sobre o número atualizado de famílias afetadas, o valor do aluguel social oferecido e as medidas de apoio para atender com alimentos, moradia, saúde, educação e proteção social.

A comissão também solicitou dados sobre a situação em outros municípios afetados como Santana, incluindo as medidas emergenciais adotadas e os planos de médio e longo prazo para reconstrução e prevenção de futuras tragédias.

“A situação das famílias afetadas pelas chuvas no Amapá é urgente e requer uma resposta rápida e eficaz do poder público. Estamos trabalhando incansavelmente para garantir que essas famílias recebam o apoio e a assistência necessária neste momento de dificuldade”, garantiu Aldilene.