Concurso da Caixa tem vagas no Amapá com salários entre R$ 3,7 e R$ 14 mil

Começam no próximo dia 29 de fevereiro as inscrições para o concurso público da Caixa Econômica Federal. No total, são 4 mil vagas para bancários (nível médio) e 50 para médicos, profissionais de tecnologia da informação e outros trabalhadores.

Para o Amapá, foram abertas 26 vagas. LEIA AQUI O EDITAL

Os salários variam entre R$ 3,7 mil e R$ 14 mil, e ainda auxílio-refeição (R$ 1.014,00) e auxílio-alimentação R$ 799) e auxílio-creche (R$ 602), além de outras vantagens.

A Fundação Cesgranrio será encarregada de aplicar as provas. As inscrições para ensino médio custam R$ 50 e nível superior, R$ 65, e podem ser feitas clicando aqui até o dia 25 de março.

As provas serão no dia 26 de maio.